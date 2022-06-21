Канберра, 21 июня 2022, 10:34 — REGNUM Похоже, что «медовый месяц» премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза с избирателями после его недавнего избрания продолжается. Об этом 21 июня сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данные свежего социологического опроса от компании Ray Morgan.
Согласно перераспределению голосов опрошенных среди двух партий, лейбористы лидируют с солидным преимуществом: «Коалиция» набирает 47% голосов, в то время как Лейбористская партия Австралии — 53%.
Если же обратиться к первичному голосованию, то можно рассчитывать на то, чтобы лейбористы получат 36%, а ушедшая после майских выборов в оппозицию «Коалиция» — 37%.
Хороший рейтинг лейбористов, похоже, объясняется за счет неудач «Зеленых», которые отстают от правящей партии на 1,5 процентных пункта.
В опросе, проведенном в период с 13 по 19 июня, принял участие 1401 австралиец, обладающий правом голоса.