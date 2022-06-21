Канберра, , 10:34 — REGNUM Похоже, что «медовый месяц» премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза с избирателями после его недавнего избрания продолжается. Об этом 21 июня сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данные свежего социологического опроса от компании Ray Morgan.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Ted86

Согласно перераспределению голосов опрошенных среди двух партий, лейбористы лидируют с солидным преимуществом: «Коалиция» набирает 47% голосов, в то время как Лейбористская партия Австралии — 53%.

Если же обратиться к первичному голосованию, то можно рассчитывать на то, чтобы лейбористы получат 36%, а ушедшая после майских выборов в оппозицию «Коалиция» — 37%.

Хороший рейтинг лейбористов, похоже, объясняется за счет неудач «Зеленых», которые отстают от правящей партии на 1,5 процентных пункта.

В опросе, проведенном в период с 13 по 19 июня, принял участие 1401 австралиец, обладающий правом голоса.