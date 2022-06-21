Мехико, 21 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Представители Netflix назвали смерть двоих членов съёмочной группы сериала «Избранный» «несчастным случаем». Об этом пишет Deadline.

Jade87 Netflix

«Мы глубоко опечалены трагическим происшествием, унесшим жизни Рэя Гардуньо и Хуана Франсиско Гонсалеса. Наши мысли с их близкими и с пострадавшими во время этой досадной аварии», — прокомментировали произошедшее в Netflix.

ИА REGNUM напоминает, что съёмочная группа проекта ехала в фургоне из Санты-Лосарио в Лорето (Мексика). По дороге в местный аэропорт автомобиль перевернулся и разбился, в результате чего двое человек погибли и ещё четверо получили травмы.

Добавим, что расследование аварии до сих пор продолжается. Работу над сериалом временно приостановили.