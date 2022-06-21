Канберра, , 10:15 — REGNUM Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas отменила требование по соблюдению пассажирами масочного режима на некоторых международных рейсах. Об этом 21 июня сообщил телеканал Nine News.

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Во внутреннем предписании, разосланном всем сотрудникам, говорится, что с 12:01 21 июня по восточному времени маски больше не будут обязательными для экипажей или пассажиров на рейсах из Нового Южного Уэльса, Квинсленда и Западной Австралии, направляющихся в США, Великобританию и Италию.

«Изменение требований к использованию масок на некоторых международных рейсах является важным шагом в нашем переходе к жизни с ковидом, и мы приветствуем это», — говорится во внутреннем предписании.

В то же время в служебном документе говорится, что Qantas по-прежнему будет продолжать предлагать маски желающим членам экипажа и пассажирам.