Канберра, 21 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas отменила требование по соблюдению пассажирами масочного режима на некоторых международных рейсах. Об этом 21 июня сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Во внутреннем предписании, разосланном всем сотрудникам, говорится, что с 12:01 21 июня по восточному времени маски больше не будут обязательными для экипажей или пассажиров на рейсах из Нового Южного Уэльса, Квинсленда и Западной Австралии, направляющихся в США, Великобританию и Италию.

«Изменение требований к использованию масок на некоторых международных рейсах является важным шагом в нашем переходе к жизни с ковидом, и мы приветствуем это», — говорится во внутреннем предписании.

В то же время в служебном документе говорится, что Qantas по-прежнему будет продолжать предлагать маски желающим членам экипажа и пассажирам.