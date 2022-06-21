Токио, , 10:13 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ультрамягкую денежно-кредитную политику страны «пока не следует трогать», и выразил поддержку Банку Японии, несмотря на увеличивающийся разрыв его политики с действиями центробанков по всему миру.

Фумио Кисида Kishida.gr.jp

Банк Японии обещал удерживать доходность облигаций на нулевом уровне, даже когда Федеральная резервная система США и центральные банки других стран начали повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. Это привело к тому, что курс иены к доллару упал до исторических минимумов.

В ходе дебатов с лидерами оппозиционных партий во вторник 21 июня Кисида был непреклонен в том, что монетарная политика должна рассматриваться комплексно, и подчеркнул, что правительство сосредоточится на мерах по решению проблемы резкого роста цен на энергоносители и продукты питания.

«Хотя денежно-кредитная политика влияет на обменные курсы, она также оказывает большое влияние на экономические условия, поскольку действует на процентные ставки для малых и средних компаний, а также на ипотечные кредиты на жилье», — сказал он ранее во время дебатов перед выборами в верхнюю палату парламента.

Глава оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Кэнта Идзуми раскритиковал правительство и Банк Японии за отсутствие конкретных мер по борьбе с ростом цен и ослаблением иены.

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