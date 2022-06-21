Ярославль, 21 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В центре Ярославля на улице Первомайской летом изменится организация движения из-за ремонта. Об этом на общегородском совещании в мэрии сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

city-yaroslavl.ru Ремонт первого отрезка улицы Первомайской в Ярославле

Работы на Первомайской стартовали 20 июня. Сейчас подрядчик занят участком от памятника Некрасову до Красной площади.

«Первый этап от Волжской набережной до Красной площади. Этот участок полностью исключён из схемы организации дорожного движения. По сроку порядка 15 дней. И открыть его. Параллельно на этом участке коллеги из МРСК проводят замену опор освещения, и кабель, питающий уличное освещение, со столбов перемещается в подземную часть. С провайдерами также договорились, и провайдеры сейчас скидывают все свои кабели с опор освещения. Параллельно работает Ростелеком по прокладке подземных коммуникаций, и в дальнейшем все провайдеры также уйдут под землю», — рассказал чиновник.

Затем начнётся ремонт участка от Богоявленской площади до площади Волкова. Учитывая интенсивность движения на этом отрезке дороги, власти решили не перекрывать дорогу полностью.

«Сейчас есть две даты — 27 июня или 1 июля, когда мы выходим на следующий участок. От Богоявленской площади до площади Волкова. Перекрытий там не планируется, изменяется схема движения общественного транспорта. Остановочный пункт «Улица Первомайская» исключается из схемы движения. Остановочные пункты переносятся на Богоявленскую площадь и площадь Волкова. И у нас исключается из работы Торговый переулок. Планируется на этот этап порядка 30 дней. Ориентировочно с 1 по 10 августа будут завершены все работы. Исключается парковка личного транспорта как с левой, так и с правой стороны. Будет установлено ограждение, будет выделено только две средних полосы движения», — рассказал детали Овчаров.

В финале ремонта Первомайской отремонтируют участок дороги от площади Волкова до Красной площади. По словам чиновника, задачи — закончить все работы до 1 сентября.