Канберра, 21 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Лидер партии «Зеленых» Адам Бандт во время пресс-конференции 20 июня отказался выступать на фоне национального герба Австралии, заявив, что этот государственный символ оскорбляет коренные народы. Об этом 21 июня сообщил телеканал Nine News.

(сс) Der Angemeldete Флаг Австралии

«Для многих австралийцев этот флаг символизирует лишение собственности и неутихающую боль от колонизации», — заявил политик, призывав разработать новый государственный герб.

Министр государственных служб Австралии Билл Шортен заявил в эфире телеканала NineNews, что поступок федерального политики приводит только к разделению австралийской нации, а не сплочению.

«Это скорее отталкивает людей, чем их заводит … Это контрпродуктивно. В конце концов, австралийцы хотят, чтобы мы попытались делать нашу работу вместе», — сказал Шортен.