Кишинёв, 21 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Вероятность, что Молдавия окажется втянутой в вооружённый конфликт между Россией и киевским режимом есть, но она весьма небольшая. Об этом на телеканале TVR Moldova заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян.

Правительство Республики Молдова Олег Серебрян

«Конфликт, который остается неурегулированным в такой неспокойной зоне, представляет опасность. Однако опасность того, что эта напряженность сразу коснется нас, что мы будем прямо вовлечены в этот конфликт, совсем невелика», — сказал Серебрян.

По его словам, в Приднестровье также якобы считают эскалацию конфликта с Молдавией маловероятной. При этом он отметил, что формат переговоров по урегулированию приднестровского конфликта «5+2» (США, РФ, Украина, ОБСЕ и Евросоюз + Молдавия и Приднестровье) из-за обострения на Украине приостановлен.

Напомним, 15 июня спикер парламента Игорь Гросу заявил, что приоритетом для Молдавии теперь стало вооружение армии. Ранее подобные заявления также делали президент республики Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица.