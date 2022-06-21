Магнитогорск, Челябинская область, 21 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Челябинской области задержали риелтора, которая обманула десятерых человек. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Пострадавшими от действий 47-летней женщины оказались жители Магнитогорска возрастом от 30 до 60 лет. Ранее она была судима за мошенничество. С помощью знакомых гражданка подыскивала лиц, находящихся в тяжёлом материальном положении, владеющих жильём и имеющих долги за услуги ЖКХ. Женщина убеждала таких людей продать квартиру и купить поменьше, с ремонтом и без долгов.

Доверчивые граждане оформляли на даму доверенность на право продажи своей жилплощади, заранее подписывали расписку в получении денег, не получая их реально. Также даме вменили отмывание денег на сумму на сумму 470 тыс. рублей.

Размер ущерба гражданам превысил 7 млн рублей. Тем не менее гражданка пока находится под подпиской о невыезде.