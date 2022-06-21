Сидней, Австралия, 21 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. 21 июня в бюджет штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) на 2022−2023 годы был включен льготный пакет под названием «Выбор первого жилья», который позволяет гражданам купить свою первую недвижимость по «более достижимым» ценам. Об этом сообщил телеканал NineNews.

image4you Жилье

Согласно авторам государственной программы, что покупатели смогут заплатить ежегодный налог на недвижимость в размере 400 долларов плюс проценты от стоимости земли вместо огромной единовременной выплаты.

Данная программа распространяется на недвижимость стоимостью до 1,5 миллиона долларов.

Например, гражданин, купивший квартиру в Сиднее за 830 000 долларов при стоимости земли в 265 000 долларов, будет иметь выбор между уплатой сбора в размере 32 440 долларов или первоначальным взносом в размере 1195 долларов.