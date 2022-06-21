Москва, , 10:10 — REGNUM В Совфеде призвали вассалов США готовится к неотвратимым историческим переменам в связи с ситуацией вокруг Тайваня.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для Пекина это китайский остров, контроль над которым должен быть восстановлен. Для США о. Тайвань — ключевой стратегический плацдарм в западной части АТР, позволяющий «сдерживать» КНР, опекать значительную часть АСЕАН, прикрывать тылы Пентагона в Японии и Ю. Корее», — рассуждает член Совфеда Андрей Климов.

По его мнению, после начала Вашингтоном украинской авантюры у Америки уже нет достаточных резервов военно-технического обеспечения обороны Тайваня.

«В отличие от украинского ТВД нет у США вблизи китайских вод и надёжных, склонных к политическому самоубийству вассалов типа властей Польши или Прибалтики. Да и финансово-экономические ресурсы для длительной обороны Тайваня у Америки после 24 февраля на исходе», — констатировал сенатор.

«Между тем, с геополитической точки зрения «сдача Тайваня» для янки не просто позор (как в случае с неизбежной утраты их киевского режима), не только зримое ослабление позиций НАТО, после неминуемой победы Москвы на украинском ТВД. Потеря «тайваньской карты» — непоправимый крах американской эпохи во всем АТР, а значит и реальных перспектив американского империализма в 21 столетии», — убежден Климов.

Скоро в Пекине пройдёт важный съезд КПК, возможно после него в Поднебесной будут приняты окончательные решения по «тайваньскому вопросу». Таким образом, если в Европе последнее слово теперь за Москвой, то в АТР за Пекином, подчеркнул сенатор.

«Вассалам США в обеих частях света пора бы делать выводы и готовиться к неотвратимым историческим переменам», — предупредил он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, американские сенаторы готовятся начать рассмотрение законопроекта о предоставлении военной помощи Тайваню, сообщает 17 июня пресс-служба комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса США.