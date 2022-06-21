Москва, 21 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Власти США пытаются бороться с инфляцией с помощью очень ограниченного набора инструментов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Picserver.org Инфляция

«Рост инфляции в США и Евросоюзе основан на базовых, инфраструктурных предпосылках, — сказал Сафонов. — Во-первых, рост стоимости технологий в рамках «зелёного» перехода. Во-вторых, сказываются последствия разрыва логистических цепочек в результате пандемии и санкций. В-третьих, рост стоимости жизни в странах, куда были перемещены трудозатратные производства в целях увеличения прибыли. Сейчас к этому добавится рост давления миграции. В этих условиях инфляция не сможет «успокоиться» в короткий срок. Не надо забывать, что эмиссионное право Америки также является угрозой для роста инфляции».

При этом Сафонов подчеркнул, что в США пытаются бороться с инфляцией очень ограниченным набором инструментов — учетной ставкой ФРС.

«Но сам по себе этот способ даёт отрицательный результат — ещё сильнее раскручивая инфляционную спираль за счёт удорожания кредитов», — констатировал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам одного из американских сенаторов, «самая высокая за 40 лет инфляция» в США начинает съедать накопления жителей и создает ситуацию, при которой сводить концы с концами им становится «как никогда трудно».