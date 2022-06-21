Пономарёвский район, Оренбургская область, 21 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Пономарёвском районе Оренбургской области ребёнка атаковала агрессивная собака, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

State Farm Собака

По данным ведомства, девятилетнего мальчика на улице покусала собака. С ранами предплечья, бедер и туловища ребёнок доставлен в лечебное учреждение. После оказания медицинской помощи он отпущен домой.

Стоит отметить, в июне это не первый случай, когда собаки нападают на детей. В середине месяца несчастный случай произошел в Илекском районе.