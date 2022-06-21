Брисбен, Австралия, 21 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. 21 июня правительство Квинсленда (северо-восток Австралии) объявило о том, что в бюджет штата на следующий финансовый год в систему здравоохранения поступят рекордные 23,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил телеканал NineNews.

US Department of Defense Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук

В свою очередь премьер-министр штата Анастейша Палащук заявила на пресс-конференции, что бюджет будет включать «крупнейшие в истории Квинсленда инвестиции в новые больницы и расширение коечного фонда».

Рекордные 9,7 миллиарда долларов будут потрачены в течение шести лет на строительство новых и более современных больниц по всему штату, а операционный бюджет министерства здравоохранения Квинсленда увеличится на 5,6%, или 1,16 миллиарда долларов.

«Я пообещала жителям Квинсленда, что мы будем на переднем край в деле инвестиций в здравоохранение … Сегодня я объявляю о крупнейших инвестициях в систему здравоохранения», — сказала Палащук, представляя бюджет штата.