Кемерово, 21 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Инженеры кемеровской компании «РемПроЦ» разработали защищённые подземные сооружения, предназначенные для хранения резервных самоспасателей и защиты людей от воздействия вредных факторов рудничной атмосферы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

ako.ru Подземный пункт для хранения самоспасателей

Уточняется, что конструкция корпуса пункта переключения самоспасателей (ППС) устойчива к давлению взрывной волны и воздействию высоких температур, а сами ППС оборудованы системой датчиков автоматического контроля и управления состоянием атмосферы внутри и анализа атмосферы снаружи, «воздушным душем» для безопасного переключения на резервные самоспасатели, воздушной завесой входного и выходного модулей для отсечения вредных газов и пыли при открывании дверей, источником бесперебойного электропитания.

Отмечается, что разработанные в Кемеровской области ППС отличаются от зарубежных аналогов более низкой стоимостью и комплексным применением систем автоматизации и мониторинга.

Сейчас идут испытания для дальнейшего запуска в производство. Ранее компания получила на развитие проекта грант в размере 25 млн рублей от Фонда содействия инновациям.