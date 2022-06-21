Ростов-на-Дону, , 10:08 — REGNUM В Россию за последние сутки прибыли более 19 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 21 июня информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса, объявленной 18 февраля, в Россию прибыли более 2 млн человек, вынужденно покинувшие свои дома в Донбассе и на Украине.