Ростов-на-Дону, 21 июня 2022, 10:08 — REGNUM В Россию за последние сутки прибыли более 19 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 21 июня информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM сообщало, что с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса, объявленной 18 февраля, в Россию прибыли более 2 млн человек, вынужденно покинувшие свои дома в Донбассе и на Украине.