Сидней, Австралия, , 10:35 — REGNUM Похоже, что хаос в аэропортах Австралии не прекратиться в ближайшее время, поскольку миллионы граждан собираются «подняться в небо» в связи с началом школьных каникул. Об этом 21 июня сообщил телеканал Nine News.

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Так, в аэропорте Сиднея уже заявили, что с 27 июня по 17 июля через терминалы пройдут 2,1 миллиона пассажиров по сравнению с 1,8 миллионами в период предыдущих пасхальных каникул с 4 по 24 апреля, когда аэропорты по всей стране были остановлены из-за огромных очередей.

Ожидается, что в течение летних каникул более чем 1,5 млн пассажиров совершат внутренние перелеты по Австралии. Еще 560 000 человек отправятся заграницу.

«Потрясающе видеть постоянный спрос на авиаперевозки, но мы не будем скрывать тот факт, что во время школьных каникул терминалы будут заняты и будут наблюдаться очереди», — сказал журналистам генеральный директор Аэропорта Сиднея Джефф Калберт.

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