Москва, , 10:06 — REGNUM Власти Литвы своим запретом железнодорожного транзита ряда товаров в Калининградскую область ведут себя по отношению к России агрессивно и враждебно. Об этом 21 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьёв Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Они действуют агрессивно. Они вышли за пределы недружественных линий, вышли даже за пределы поведения, противоречащего международному праву. Они ведут себя агрессивно, враждебно», — сказала она.

Также Захарова добавила, что, по её мнению, литовской стороне необходимо понять, когда Россия характеризует поведение Вильнюса как враждебное, в этом случае «уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует».

При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что рассчитывает на то, что властей Литвы остался какой-то профессионализм в оценке ситуации и они должны понимать, что их действия не останутся без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня стало известно, что власти Литвы обратились за новыми разъяснениями в Европейскую комиссию по поводу транзита грузов в Калининградскую область.