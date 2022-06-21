Москва, 21 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Власти Литвы своим запретом железнодорожного транзита ряда товаров в Калининградскую область ведут себя по отношению к России агрессивно и враждебно. Об этом 21 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьёв Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Они действуют агрессивно. Они вышли за пределы недружественных линий, вышли даже за пределы поведения, противоречащего международному праву. Они ведут себя агрессивно, враждебно», — сказала она.

Также Захарова добавила, что, по её мнению, литовской стороне необходимо понять, когда Россия характеризует поведение Вильнюса как враждебное, в этом случае «уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует».

При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что рассчитывает на то, что властей Литвы остался какой-то профессионализм в оценке ситуации и они должны понимать, что их действия не останутся без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня стало известно, что власти Литвы обратились за новыми разъяснениями в Европейскую комиссию по поводу транзита грузов в Калининградскую область.