Москва, , 22:15 — REGNUM Раскола в ЕС пока удалось избежать, но его контуры уже просматриваются. Об этом 20 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«Марио Драги, Олафу Шольцу и Эммануэлю Макрону своим позиционированием на стороне киевского руководства удалось избежать раскола внутри ЕС», — заявил эксперт.

Но цена этого курса такая, что они не могут снова приобрести статус потенциального посредника между Украиной и Россией, пояснил Борисов.

«Плюс Польша, конечно, не рада, что ее «обошли на повороте» и не взяли в Киев, однако публично заявлено об этом в Варшаве не будет. И все же контуры раскола уже просматриваются. С одной стороны Польша, Прибалтика, поддерживаемые США, с другой — Германия, Франция, Италия», — констатировал политолог.

Напомним, что ранее в Киеве с официальным визитом побывали лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии.