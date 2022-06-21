Хабаровск, , 10:06 — REGNUM Более тысячи гранатомётчиков Восточного военного округа (ВВО) в ходе сборов отработают на общевойсковых полигонах новые тактические приёмы, используемые в ходе современного высокоманёвренного боя. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ

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пресс-служба ВВО «В частности, гранатомётчики будут выполнять стрельбы совместно со снайперскими парами, что значительно увеличивает эффективность поражения движущихся на высокой скорости целей. Наблюдение за местностью будет выполняться с применением современных станций и комплексов разведки».

Военнослужащие будут использовать для наблюдения, идентификации целей и управления огнём дневные и ночные приборы прицеливания, отрабатывать ведение огня со сменой позиций и по целям, находящимся на различной дистанции.

В учениях будет задействовано более тысячи военнослужащих, которые с использованием ручных противотанковых гранатомётов РПГ и автоматических станковых гранатомётов АГС «Пламя» отработают программу практических стрельб с новыми элементами, основанными на опыте современных вооружённых конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, дислоцированное в Еврейской автономной области ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО), вооружённое оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер», отработало уничтожение учебных целей, «имитирующих критически важные объекты условного противника».

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