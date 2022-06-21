Самара, , 11:28 — REGNUM 1,4 млрд рублей из средств федерального бюджета планируют направить на реализацию федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Село Чемодановка. Пензенская область AAA333

Данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в областном правительстве.

Сообщается, что в 2022 году для реализации этой программы удалось привлечь 1,4 млрд средств федерального бюджета, еще 275 млн рублей область получит дополнительно. Мероприятия программы реализуются в большинстве районов области.

Отмечается, что в рамках программы семьи, проживающие на селе, получают выплаты на улучшение жилищных условий. Для жителей, которые предпочитают жилье на условиях социального найма, строятся 26 домов.

Сообщается, что по плану идут работы по благоустройству 21 общественной территории. В селе Старое Резяпкино Клявлинского района возводится детский сад, водонапорная башня и котельная.

Отмечается, что на этих объектах фиксируется отставание от графика строительства, связанное с удорожанием стройматериалов.

«Нужно ускорить работу. Есть эффективные механизмы, позволяющие застройщикам компенсировать рост стоимости строительных материалов. Необходимо формировать заявки, своевременно обращаться с этим вопросом в Правительство. Сейчас разгар строительного сезона, ни в коем случае нельзя терять время», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.