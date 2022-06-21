Хельсинки, , 10:06 — REGNUM Финляндия не сможет вступить в Североатлантический альянс до сентября 2022 года. Об этом 21 июня заявил президент страны Саули Ниинистё.

Саули Ниинистё Kremlin.ru

Он оценил результаты трёхсторонних переговоров, которые состоялись в Брюсселе с участием его страны, а также Швеции и Турции. По словам Ниинистё, Финляндия не достигла существенного прогресса в вопросе получения согласии Анкары на вступление в НАТО, поэтому, вероятно, не сможет войти в НАТО до сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в турецких СМИ рассказали об отсутствии прогресса в переговорах по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.