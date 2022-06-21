Кобяйский район, Якутия, 21 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Стали известны имена пассажира и членов экипажа, которые находились на борту самолёта, пропавшего в Якутии. Командовал воздушным судном Евгений Белицкий, второй пилот — Владимир Мосейкин, пассажир — Павел Кривошапкин, сообщил телеграм-канал 112.

Zajcsik Ан-2

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Ан-2 перевозил из Якутска в Кобяйский район груз, принадлежащий компании ООО «Техсервис». Полёт осложняли густой туман и облачность.

Как сообщало ИА REGNUM, на поиски пропавшего в Якутии самолёта Ан-2 вылетело воздушное судно Ан-26 компании «Полярные авиалинии». Местность, где мог упасть самолёт, осматривают с высоты.