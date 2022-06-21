Москва, , 10:05 — REGNUM Российский гонщик Никита Мазепин, ранее выступавший в «Формуле-1», подал в суд на американскую команду «Хаас» из-за задолженности по зарплате. Об этом 21 июня он рассказал журналистам.

Формула-1 Morio

«При расторжении контракта у «Хааса» была задолженность по зарплате передо мной за этот год. И они до сих пор не выплатили её», — сказал Мазепин.

Он добавил, что документы в суд уже поданы. По его словам, работодатель должен как минимум компенсировать зарплату до момента увольнения и, возможно, выплатить выходное пособие.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте «Хаас» расторг контракт с Мазепиным, а также российской компанией «Уралкалий», которая была титульным спонсором команды.

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