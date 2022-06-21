Рязань, 21 июня 2022, 10:10 — REGNUM Кандидатуру Павла Малкова для участия в выборах губернатора Рязанской области в сентябре 2022 года поддержали в региональном отделении «Единой России». Конференция реготделения состоялась 20 июня.
Руководитель региона в телеграм-канале поблагодарил однопартийцев и заявил, что предстоит «много работы» по всем сферам жизни.
Выборы губернатора Рязанской области пройдут в единый день голосования 11 сентября.
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