Рязань, 21 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Кандидатуру Павла Малкова для участия в выборах губернатора Рязанской области в сентябре 2022 года поддержали в региональном отделении «Единой России». Конференция реготделения состоялась 20 июня.

Телеграм-канал Павла Малкова Павел Малков

Руководитель региона в телеграм-канале поблагодарил однопартийцев и заявил, что предстоит «много работы» по всем сферам жизни.

«У каждой отдельной территории должен появиться свой план развития, сформированный в диалоге с людьми. За эти планы потом будем отвечать перед людьми, они станут опорой нашей предстоящей работы, направленной на интересы жителей Рязанской области. Важно, чтобы у кандидатов от других партий была возможность собрать необходимое по закону количество голосов депутатов муниципальных образований. Этот процесс должен проходить демократично и открыто», — подчеркнул врио губернатора.

Выборы губернатора Рязанской области пройдут в единый день голосования 11 сентября.