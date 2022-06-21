Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Компания S2 Games отключила серверы игры Heroes of Newerth, которая когда-то считалась конкурентом League Of Legends. Об этом 21 июня сообщает портал Kotaku.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

«HON теперь официально закрыта. Спасибо за игру», — написали разработчики на сайте проекта. Геймеры в свою очередь решили отдать игре дань уважения на форумах. Некоторые отметили, что они провели в Heroes of Newerth очень много времени, и что им очень грустно осознавать, что проект закрыт.

Напомним, релиз Heroes of Newerth состоялся 12 мая 2010 года. Это игра в жанре MOBA (Multiplayer Online Battle Arena («Многопользовательская онлайновая боевая арена»)), в которой геймеры могли покупать за реальные деньги внутриигровую валюту и тратить её на косметические виртуальные предметы.

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