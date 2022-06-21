Грозный, , 10:02 — REGNUM В Чечне выявлено преступление, связанное с неправомерным оборотом средств платежей. В результате «отмывания» доходов у одной из коммерческих структур похищено 99 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 21 июня в пресс-службе прокуратуры по региону.

Отмывание денег Pixabay.com

Как установлено в ходе проверки прокуратуры, фигуранты уголовного дела через банковские счета ООО «Металлторг» провели незаконную аферу. В результате банковской операции по якобы исполнению решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате были переведены на счета 52 граждан денежные средства на сумму свыше 99 млн рублей.

«Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что решения комиссии по трудовым спорам о взыскании с ООО «Металлторг» задолженности по заработной плате являются фиктивными. Граждане, на чьи счета перечислены денежные средства, в ООО «Металлторг» трудовую деятельность не осуществляли, долгов по заработной плате не имели», — говорится в сообщении прокуратуры.

При этом и денег, которые были переведены на счета этих лиц, они в глаза не видели, так как фигуранты обналичили их и вывели в теневой оборот. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование взяла под контроль прокуратура.