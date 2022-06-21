Москва, , 10:02 — REGNUM Для экономики Китая инфляция — это не основная угроза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал решение Народного банка Китая не повышать базовую процентную ставку.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для КНР инфляция — не основная угроза, — констатировал Сафонов. — Тот объём продукции, которая страна производит, и уровень внутренней конкуренции позволяют предполагать стабильность ценовой политики. Плюс КНР старается закупать впрок сырье, включая скидки на российский импорт. Для КНР намного важнее поддерживать рост ВВП за счёт дешевых кредитов. Общая цель таких мер — первое место в мире по объёму промышленного производства».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в Китае изменились темпы падения розничных продаж.

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