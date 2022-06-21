Балаково, Саратовская область, 21 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Саратовской области следователей заинтересовала интернет-публикация о совершении сотрудниками полиции противоправных действий в отношении жителя города Балаково. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, сообщает следственное управление СКР по региону.

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Согласно публикации, в детском парке города Балаково 19 июня двое сотрудников полиции применили насилие к мужчине, нанеся ему телесные повреждения ногами. В результате мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года возле кладбища в городе Вольске обнаружили мертвого мужчину. По заключению медиков, 41-летний местный житель погиб от многочисленных травм. В отношении двух полицейских возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

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