Анкара, , 10:11 — REGNUM Ни одного преимущества не принесло Турции 70-летнее участие в НАТО, единственный аргумент в пользу членства в этой организации — право вето. Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор статьи Мехмет Али Гуллер полагает, что Анкаре следует закрыть для США Чёрное море, Кавказ и западные ворота Туркестана, после чего присоединиться к Большому евразийскому партнёрству.

«Турция должна разорвать связи с НАТО», — призвал обозреватель.

Издание отмечает, что разрыв с альянсом будет означать переход к стратегическому партнёрству с Россией и Ираном и соединение с «новым миром» через ШОС и БРИКС.

Кроме того, после выхода Турции из НАТО США не смогут контролировать политику Анкары, а по их планам будет нанесён сильный удар. Вашингтону придётся отказаться от планов по превращению Чёрного моря в «озеро НАТО», провалятся и планы, связанные с влиянием на Кавказе и в Туркестане, заключил автор статьи.

Читайте также: Sözçü: НАТО не сможет добиться до саммита вступления Швеции и Финляндии