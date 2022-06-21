Москва, , 10:00 — REGNUM Тот факт, что Россию покинули ряд западных компаний (под давлением их правительств) доказывает, что абсолютно свободной рыночной экономики нет нигде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что экономика России остается рыночной и ей не стоит возвращаться к плановой.

Алексей Кудрин Government.ru

«Российская экономика остаётся рыночной в той мере, в которой доминирует свобода предпринимательства и возможность конкурировать с госсектором, — сказал Сафонов. — Рыночную экономику отменить нельзя, она была и в СССР. Общественное питание, услуги, производство потребительских товаров — все это происходит в рамках рынка. Но абсолютно свободной рыночной экономики нет нигде! События последнего времени, когда западные компании покинули российский рынок под давлением своих правительств, доказывает эту истину».

Как подчеркнул Сафонов, плановая экономика есть и во Франции, и в Германии, и в США.

«Она реализуется через государственный бюджет, государственные закупки и налоговую политику. Есть элементы прямого государственного управления отдельными секторами — здравоохранения, образования, социальных услуг. В каждой стране речь идёт о пропорциях», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексею Кудрину напомнили, что в сложившихся условиях следовать правилам международной торговли стало невозможно.

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