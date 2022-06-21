Москва, , 21:39 — REGNUM Германия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом 16 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Германия однозначно проголосует за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. И думаю, что 23−24 июня на саммите в Брюсселе все страны ЕС проголосуют за статус Украины как кандидата», — заявил эксперт.

Давление слишком большое и внутри ЕС, и со стороны мировой прессы, а психологическое давление притупляет рациональные аргументы против, отметил Борисов.

«Но статус кандидата ещё не означает членство в ближайшие годы. Поэтому, думаю, главный ренегат в ЕС Виктор Орбан поддастся давлению и все же проголосует, скрипя зубами, за», — резюмировал эксперт.

Напомним, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены на вступление в Евросоюз, но окончательное решение будет принято 23−24 июня на саммите в Брюсселе.