Обнинск, Калужская область, , 10:12 — REGNUM Безработный житель Обнинска в своей квартире на проспекте Ленина фиктивно зарегистрировал 18 иностранных граждан. В отношении мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело. Об этом 21 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии правоохранителей, фактически жилье для проживания иностранцев владельцем квартиры не предоставлялось, а регистрацию была осуществлена за денежное вознаграждение. Согласно действующему законодательству, подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.

Подразделение дознания отдела МВД России по городу Обнинску продолжает расследование данного уголовного дела.

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