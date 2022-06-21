Санкт-Петербург, 21 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В связи с городским праздником выпускников «Алые паруса» Петербургский метрополитен с 24 на 25 июня будет работать круглосуточно. Об этом 20 июня сообщили в городском комитете по транспорту.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Метро Петербурга

Хотя подземка будет работать всю ночь, интервал движения поездов будет увеличен и составит примерно от трёх до семи минут.

Для жителей и гостей города будет доступен также и наземный общественный транспорт. Некоторые трамваи и автобусы будут ходить с 00:00 до 6:00. Со списком маршрутов можно ознакомиться на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Добавим, что в связи с проведением праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» будут введены временные ограничения движения транспортных средств.