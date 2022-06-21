Магадан, 21 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Магаданская область наряду с Москвой и ЯНАО возглавила рейтинг социального благополучия регионов России, сообщается в телеграм-канале Полпредство ДФО.

Пресс-служба правительства Магаданской области На федеральной автодороге «Колыма»

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Согласно исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) по итогам I квартала 2022 года в первую десятку сильнейших регионов вошли Чукотка, Сахалин и Якутия. Во второй десятке топа оказались Камчатка, Приамурье и Забайкальский край.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с угрозой распространения природных очагов чумы в Пензенской области принимают профилактические меры.