Берлин, 21 июня 2022, 09:58 — REGNUM Украина получает от Германии необходимую военную помощь, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Münchner Merkur.
По его словам, много из того, что говорят на Украине, не соответствует действительности.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», — сказал Шольц.
Он отметил, что для поставок самого современного оружия украинские военные должны иметь соответствующую подготовку.