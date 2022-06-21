Берлин, 21 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Украина получает от Германии необходимую военную помощь, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Münchner Merkur.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

По его словам, много из того, что говорят на Украине, не соответствует действительности.

«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», — сказал Шольц.

Он отметил, что для поставок самого современного оружия украинские военные должны иметь соответствующую подготовку.