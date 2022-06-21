Благовещенск, 21 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Амурской области недоступны сайты большинства вузов из-за атак, связанных с началом приёмной компании. Заявления о поступлении от абитуриентов принимают лично или через портал Госуслуг, сообщило Amur. Life.

Nasanbuyn Схема DDoS-атаки

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DDOS-атака мощная и распространяется на все четыре вуза Приамурья — БГПУ, ДальГАУ, АГМА и АмГУ.

«Мы временно отключили сервер и подключаем программное обеспечение для защиты», — отметили в Дальневосточном ГАУ.

Как сообщало ИА REGNUM, вузы Коми также подверглись хакерской атаке в день старта приемной кампании.