Ярославль, 21 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Ярославле суд рассмотрит дело водителя автобуса, сбившего 81-летнего мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Кировский районный суд

ДТП случилось 28 октября 2021 года. Обвиняемый был за рулём «ПАЗа», выполнявшего рейс по маршруту общественного транспорта.

«В районе д. 57 по ул. Советская г. Ярославля, в процессе совершения поворота налево на регулируемом перекрестке ул. Победы — ул. Советская г. Ярославля в нарушении требований Правил дорожного движения не уступил дорогу пешеходу, совершил наезд на пешехода-мужчину 1940 г. р., который переходил проезжую часть на разрешающий (зеленый) сигнал светофора», — уточнили в полиции.

Пешеход получил травмы, которые относятся к тяжкому вреду здоровья. В ходе расследования водитель свою вину признал.