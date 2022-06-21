Воронеж, 21 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Нашествие клещей стало причиной досрочного завершения смены в муниципальном детском оздоровительном лагере «Кировец» в Воронеже. Смену завершат раньше на сутки, 21 июня детей отправят по домам.

Клещ

По информации РИА «Воронеж», клещей на территории лагеря обнаружили специалисты Роспотребнадзора в ходе плановой проверки. Дети от укусов клещей не пострадали. Однако смену решили завершить на день раньше, чтобы успеть провести акарицидную обработку территории до начала новой смены.

«Поскольку обработка от насекомых не может проводиться в присутствии детей, а на проверку ее эффективности необходимы дополнительные дни, то при условии, что заезд второй смены запланирован уже 25 июня, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора дирекцией лагеря было принято решение о завершении смены на день раньше», — пояснили в администрации города.

По информации управления Роспотребнадзора, в Воронежской области в этом году от укусов клещей пострадали уже более тысячи человек, при том что ранее специалисты провели обработку более 830 га мест массового отдыха.