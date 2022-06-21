Москва, 21 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Обстрелы Белгородской и Курской областей не останутся безнаказанными, убежден лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

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«Раньше они прикрывались желанием вернуть Донбасс и бомбили земли под этим предлогом. Сейчас они через прицелы орудий, присланных Западом, обстреливают земли России. Белгородская и Курская области практически ежедневно подвергаются атакам. Эти действия не останутся безнаказанными», — отметил Миронов.

Он также рассказал о последствиях.

«Мы не только будем отражать обстрелы с украинской стороны, но и проводить свои активные наступательные действия по устранению нацистской угрозы. Они это должны понимать!» — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, три буровые платформы «Черноморнефтегаза» на Одесском месторождении в Чёрном море 20 июня были атакованы ВСУ.