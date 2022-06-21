Кишинёв, 21 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Румынии вступило в силу соглашение с Молдавией о признании молдавских дипломов об образовании. Об этом сообщает пресс-служба румынского посольства в Кишинёве.

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«С 20 июня 2022 года в Румынии и Республике Молдавия приняты внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашения между правительством Румынии и правительством Республики Молдавия о признании взаимном признании дипломов, сертификатов и научных степеней», — говорится в сообщении.

Напомним, соглашение Румынии и Молдавии о взаимном признании документов об образовании было подписано в августе 2021 года. Это касается школ, лицеев, медицинских учреждений и т.д. Также в соглашении прописаны эквиваленты учёных степеней.