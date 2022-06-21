Сеул, 21 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль встретился с представителем министерства иностранных дел и торговли Австралии Джастином Хейхерстом, с которым обсудил укрепление сотрудничества в сфере безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили ситуацию с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, сошлись во мнении относительно необходимости укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Син Бом Чхоль выразил благодарность правительству Австралии за поддержку резолюций Совета Безопастности ООН по КНДР и усилий по решению северокорейской ядерной проблеме.

В свою очередь, Хейхерст отметил, что Канберра окажет любую поддержку усилиям по денуклеаризации Корейского полуострова.