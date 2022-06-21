Ак-Довурак, Тыва, 21 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Учащегося десятого класса средней школы города Ак-Довурак в Туве подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, рано утром 12 мая между 16-летним подозреваемым и его 25-летним знакомым произошёл конфликт в подъезде дома. В ходе ссоры подросток нанёс оппоненту множественные удары ножом, в результате чего потерпевший попал в больницу, где ему оказывают медпомощь

«В настоящее время с участием несовершеннолетнего подозреваемого проводятся необходимые следственные действия. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», — отметили в управлении.

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