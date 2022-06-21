Уагадугу, 21 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Тело последнего из восьми горняков, утонувших на цинковом руднике в Буркина-Фасо, было обнаружено спасателями 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

gexters Шахта

Шахту затопило после неожиданно возникшего проливного дождя еще 16 апреля. Тела первых четырех погибших удалось найти только к 24 мая. Жертвами инцидента стали шесть граждан Буркина-Фасо, а также по одному подданному Замбии и Танзании.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в колумбийском муниципалитете Эль-Сулия произошел взрыв на шахте, в результате чего погибли по меньшей мере 14 горняков.