Уагадугу, 21 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Ряд массовых антифранцузских митингов состоялся в нескольких городах Буркина-Фасо. Об этом 21 июня сообщает новостной портал Readovka.

TUBS Буркина-Фасо

Отмечается, что участники митингов требуют вывода из страны французских военных и замены их на подразделения Вооруженных сил России. Протестующие, многие из которых пришли на акции с флагами России, уверены, что мир и стабильность в их страну принесут только российские военные.

Также в сообщении выложена видеозапись массовой антифранцузской акции в городе Ная, где проживает 150 тысяч человек, участники которой с российскими триколорами в руках требуют, чтобы Франция вывела своих военных из африканской страны.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что срочная помощь требуется примерно 16 тысячам перемещенных лиц, бежавших после нападения террористов в Буркина-Фасо.