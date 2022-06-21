Москва, 21 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В городских парках в рамках Московской недели моды стартовал фестиваль «Модная столица», сообщается на портале мэра Москвы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Репетиция показа моды

В дни фестиваля с 20 по 26 июня ведущие эксперты и гости фестиваля обсудят актуальные вопросы моды и бизнеса. Свои коллекции в парках Москвы представят российские дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров.

На девяти бульварах столицы и в пяти парках можно будет познакомиться с модой разных эпох и узнать, что может рассказать платье о великих событиях прошлого. Также москвичей ждут мастер-классы и выступления творческих коллективов.

Как сообщало ИА REGNUM, на первой Московской недели моды представят свою коллекцию одежды участники проекта «Активное долголетие».

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