Париж, 21 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы политическая ситуация устоялась, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Президент Франции, который хотел начать первые работы в среду, 22 июня, наконец, намерен урегулировать политическую ситуацию. Глава французского государства также принял решение отложить запуск «Национального совета по возрождению».

В то время как в Елисейский дворец в Париже были приглашены только профсоюзы и организации работодателей, социальные партнеры были проинформированы президентом об отмене этой встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон объявила, что покинет правительство.